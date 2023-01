U podne biće pušten u saobraćaj most preko Save kod Ostružnice

BEOGRAD - JP Putevi Srbije saopštilo je da će danas u podne biti pušten u saobraćaj most preko reke Save, kod Ostružnice, na sektoru 3 obilaznice Beograda.

Most preko reke Save, dug 1,96 kilometara, izgrađen je 90-tih godina prošlog veka. Nakon završetka izgradnje, ne dočekavši da pređe saobraćaj preko njega, most je srušen u NATO bombardovanju, 1999.godine, podsevja se u saopštenju. Poslednje polje čelične konstrukcije uz levu obalu je palo u reku, stubovi su pretrpeli oštećenja, bilo je prslina duž ploče i konzola glavnog raspona. Posle obimnih radova na sanaciji most se ponovo uzdigao već 2006. godine, ponosno