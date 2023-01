Kraj za Ćaćiča i Kurešija

Nikola Ćaćič i Aisam Kureši završili su učešće u dubl konkurenciji na Australijan openu.

Oni su u osmini finala poraženi od Holanđanina Veslija Kulhofa i Britanca Nika Skupskog, 6:4, 6:2. Pružili su solidan otpor prvim nosiocima turnira koji su posao završili za 68 minuta. Kulhof i Skupski su odmah na startu meča stigli do brejka, potom poveli sa 2:0. Tu prednost su održali do kraja seta koji su dobili sa 6:4. U drugom, Kulhof i Skupski su došli do dva brejka, u trećem i petom gemu. Ćaćić i Kureši nisu uspeli da dođu do prilike za brejk, pa je dalje