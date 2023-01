Mestimično kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova ponegde magla ili niska oblačnost, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Pre podne na jugozapadu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Vise padavina se ocekuje na jugozapadu i jugu sa količinom od 15 do 30 mm za 24 sata.

Jutarnja temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni. U Novom Sadu umereno do potpuno oblačno, vetrovito i malo toplije. Posle podne i uveče povremeno sa kišom. Najniža temperatura od 2 do 4, a najviša dnevna oko 8 stepeni. Vetar umeren i jak, istočni i jugoistočni. U Srbiji u utorak oblačno u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom, na planinama