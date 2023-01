Sutra oblačno i hladno vreme

BEOGRAD - U Srbiji će sutra biti oblačno i uglavnom suvo vreme, sa temperaturom od nula do šest stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren istočni, najniža temperatura od nula do tri stepena Celzijusa, najviša od tri do šest stepeni. U Beogradu će biti oblačno i suvo vreme, sa slabim i umerenim istočnim vetrom i temperaturom od jedan do četiri stepena Celzijusa. U narednih sedam dana u Srbiji će biti oblačno i hladno, s temperaturom od nula do četiri stepena, i povremeno sa snegom. U centralnom i južnom delu zemlje očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od pet do 15