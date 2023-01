Nije ugroženo snabdevanje ni strujom ni toplotnom energijom: Ministarka Đedović se oglasila posle havarije u kopu Kolubara (video)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović rekla je snabdevanje strujom i toplotnom energijom nije ugroženo posle havarije u kopu Kolubara.

Kako je Kurir preneo u utorak uveče, došlo je do klizanja zemljišta na polju E, što je ugrozilo bager poznat kao "plava ptica". Ministarka Đedović odmaj je stigla na lice mesta. "Došlo je do havarije u Kolubari, do klizišta koje je zaustavilo rad značajnog bagera. Došla sam kako bih se uverila da nema većeg oštećenja na opremi, da niko nije povređen i da su tu ljudi koji saniraju situaciju", rekla je ministarka Đedović i dodala: "Neće biti ugroženo snabdevanje