Uživo Novak Đoković - Andrej Rubljov: Srbina vikao na Ivaniševića, pa bes iskalio na Rusu!

Novak Đoković igra protiv Andreja Rubljova u četvrtfinalu Australijan opena. Novak Đoković hoće novu titulu na Australijan openu, a da bi do nje stigao moraće da savlada još tri protivnika. Prvi na tom putu je Andrej Rubljov. Ruski teniser sa kojim je do sada odigrao tri meča i dva puta je slavio, izgubio je samo u Beogradu i to na šljaci. Deluje da su problemi sa povredom zadnje lože prošlost, demolirao je Srbin Aleksa de Minora u osmini finala i pokazao je da