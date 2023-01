Stigao u Srbiju. Sve je objašnjeno, "do kraja nedelje..."

Meteotolog Ivan Ristić objavio je vremensku prognozu za naredne dane i tako najavio snežne padavine širom Srbije uz hladnu košavu.

"U četvrtak, 26. januara, prvo u jugoistočnoj Srbiji, a do kraja dana i ostalim delovima Srbije sneg! Duvaće hladna košava. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4 stepena Celzijusa. Od petka, 27. januara, do nedelje po podne, 29. januara, padaće sneg sa manjim prekidima! Vetar u postepenom skretanju na severozapadni"objavio je Ristić. Kako je naveo, najviše snežnih padavina biće u okolini Beograda. "Temperatura u tom periodu tokom dana bez nekog većeg kolebanja od -1