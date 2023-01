Stiže nam sneg! U Srbiji danas hladnije sa padavinama, meteorolog objavio kakvo nas vreme čeka u februaru

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, posle podne sa slabim snegom na jugu i istoku, a ponegde se u nižim predelima očekuje i kiša. Krajem dana i tokom noći očekuje se intenziviranje padavina i u svim predelima sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima i povećanje visine snega u planinskim, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab do umeren, u košavskom području jak vetar, a u Donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno i olujni, istočni. Najniža temperatura biće od -3 do 1, a najviša od 1 do 5 stepeni. Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da će do kraja januara vreme biti u skladu sa kalendarom, te da će početak februara doneti suvo i toplije vreme. - Srbija je danas pod uticajem veoma visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilno, tmurno i uglavnom suvo. Maksimalna