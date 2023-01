Tri koraka do rešenja za Kosovo: Prvi je najveći adut Beograda, dok treći ne donosi ono što Priština zaista želi. Zbog toga je loptica sada u kurtijevom dvorištu!

Mnogo toga u vezi sa evropskim predlogom za novi sporazum Beograda i Prištine bilo je nejasno do pre nekoliko dana, ali sada su konture ovog plana sve čistije, počev od toga šta on sadrži, preko posledica neispunjenja, sve do tri koraka koje je potrebno preći do konačnog rešenja. To su, najpre, formiranje Zajednice srpskih opština, zatim pregovori Beograda i Prištine na osnovu evropskog predloga i na kraju sporazum koji bi proistekao iz tog dijaloga. Zanimljivo, veći pritisak u vezi sa ovim koracima trpi

Kosovsko pitanje u novijoj istoriji Srbije je višedecenijski problem, a možda po prvi put naša država u vezi sa ovom temom nije u defanzivnoj ulozi. Iako već skoro punu deceniju insistira na formiranju Zajednice srpskih opština, sada Beograd za taj zahtev ima gotovo jednoglasnu podršku svih zapadnih zvaničnika što je prištinsku vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem, velikim protivnikom ZSO, stavilo u defanzivnu poziciju. Pored toga, poznato je da se Kurti sve vreme