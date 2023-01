Poznato u kom terminu se Đoković bori za finale Australijan opena

Novak Đoković će se za finale Australijan opena boriti u petak od 9.30 časova po srednjoevropskom vremenu.

Protivnik će mu biti Tomi Pol, Amerikanac sa kojim se do sada u karijeri nije sastajao, i koji je do sada izbacio Alehandra Davidoviča Fokinu i Roberta Bautistu Aguta, između ostalih. Novak je jedini set na turniru dosad izgubio u drugoj rundi od Kuakoa, a posebno je impresivan bio u poslednje dve pobede – nad De Minorom i Rubljovom. To je deseto Đokovićevo polufinale u Melburnu, a prethodnih devet je dobio. U drugom polufinalu sastaju se Stefanos Cicipas i Karen