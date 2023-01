PSG i Zajedno traže da nadežni ispitaju navode o Šapićevoj vili

Narodni poslanik “Moramo Zajedno” Đorđe Miketića pozvao je Javno tužilaštvo da reaguje jer Šapić “nije samo prekršio zakon zato što kupovinu vile nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, već se postavlja pitanje odakle novac Aleksadru Šapiću za kupovinu milionske vile.

On je izneo i niz sumnji u Šapićevo poslovanje, od podele vaučera mladima, do najave nabavke besplatnih udžbenika od odabranog izdavača. “Iako je protivzakonito legalizovao svoju kuću na Novom Beogradu, Aleksandar Šapić nije smenjen u Skupštini Beograda, jer ga je SNS zaštitio. Međutim, to ne sme da radi i republičko javno tužilatvo, već hitno mora da uputi tužioce i inspektore u Šapićev kabinet”, naveo je Miketić. Pokret slobodnih građana zahteva od Agencije za