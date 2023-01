Cicipas u finalu Australijan opena

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se danas u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 20. tenisera sveta Rusa Karena Hačanova posle četiri seta, 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.

Četvrti igrač sveta pobedio je posle tri sata i 24 minuta. Cicipas je u prvom setu vodio sa 3:1 i 5:3, ali je ruski teniser uspeo da izjednači i dođe do taj-brejka. Grčki igrač je od početka vodio i dobio taj-brejk sa 7:2. U drugom setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Cicipas napravio brejk za 5:4. On je u narednom gemu bez izgubljenog poena osvojio servis gem i stekao dva seta prednosti. Cicipas je u trećem gemu trećeg seta