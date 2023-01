Sabalenka preokretom do prvog slema u karijeri!

Arina Sabalenka je šampionka Australijan opena.

Peta igračica sveta iz Belorusije, stigla je do grend slem prvenca pošto je u velikom finalu pobedila Kazahstanku Jelenu Ribakinu, 4:6, 6:3, 6:4. Morala je Sabalenka da se pomuči posle izgubljenog početnog seta i posle dva sata i 28 minuta stigne do najveće titule u karijeri. Bio je to njihov četvrti okršaj i četvrta pobeda Sabalenke, koja će od ponedeljka biti na drugom mestu svetske liste. Ribakina je bolje otvorila meč, do prvog brejka stigla je u trećem gemu,