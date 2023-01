Tadić: Ne bih potpisao predlog za rešavanja kosovskog pitanja, kakav se pojavio u javnosti

Beta pre 40 minuta

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da evropski predlog za rešavanja kosovskog pitanja, kakav se pojavio u javnosti, ne bi potpisao, da iza toga stoji, kakao je naveo, "svojim delom", ukazujući da je odbio da potpiše i ono što je sadašnja vlast "potpisala kao Briselski sporazum".

"Ono u šta sam do sada imao uvid i ono što se pojavljivalo u javnosti, ne bih potpisao. I za razliku od drugih, to ne govorim demagoški, već iza toga stojim i svojim delom, budući da sam odbio potpisivanje i onoga što je kasnije ova vlast potpisala kao Briselski sporazum", rekao je Tadić za današnji list "Nova".

On je kazao da je Srbija i nakon odbijanja potpisivanja tog sporazuma napredovala na evropskom putu, kako tvrdi, daleko brže nego aktuelna vlast.

Komentarišući izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da je Tadiću bilo lakše da pregovora o Kosovu jer nije bilo moguće zapretiti povlačenjem investicija jer njih nije ni bilo, lider SDS je kazao da činjenice govore da je u vreme kada je on bio na vlasti, "u okolnostima najveće svetske ekonomske krize" Srbija imala više investicija nego aktuelna vlast "u većini godina najpovoljnijih ekonomskih okolnosti".

Tadić je upitao šta to predsednik Srbije Aleksandar Vučić "prisvaja svih ovih godina", ako prethodna vlast nije imala investicije.

"Šta to onda Vučić svih ovih godina prisvaja i koje to fabrike otvara, a koje su direktna posledica upravo investicija koje su došle u vreme naše vlasti. Ali evo i ovom prilikom pozivam i njega i Anu Brnabić da to raspravimo pred celokupnom javnošću, a ne da se svako obraća svom biračkom telu", rekao je nekadašnji predsednik Srbije.

(Beta, 01.28.2023)