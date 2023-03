Srušio se avion; poginuli državljani Nemačke FOTO

U avionskoj nesreći na pulskom aerodromu danas su poginule dve osobe, a reč je o supružnicima, državljanima Nemačke.

Avion pun goriva pao je prilikom poletanja. Avion je tipa Virus SW fire Pipistrel, koji se proizvodi u Sloveniji i Italiji. Na licu mesta su ekipe Hitne medicinske pomoći i vatrogasaca. Aerodrom u Puli saopštio je da je istraga u toku i da će javnost biti obaveštena o novim informacijama čim one budu dostupne. Do daljnjeg svi letovi sa Aerodroma u Puli su otkazani. Svi letovi na pulskom aerodromu do daljnjeg su otkazani. "Nešto iza 12.25 srušio se mali avion pored