Kiša i pesak iz Sahare! RHMZ najavio: U ove delove Srbije stižu padavine, za vikend novo iznenađenje

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutro u Banatu i na istoku Srbije ponegde kiša koja je donela i pesak iz Sahare. Popodne se očekuje jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, prvo na severu i zapadu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima.

Duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od četiri do 11 stepeni, a najviša od 20 do 23 stepena. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i suvo vreme, sa sunčanim intervalima. Od večeri će padati kiša, a biće i kratkotrajnih pljuskova. Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od osam do 11 stepeni, a najviša oko 21 stepena. - U naredna dva sata u Banatu i Pomoravlјu mestimično slaba kiša - piše u najavi