Vučić na otvaranju deonice Novi Beograd-Surčin: Biće ovo novi centar grada VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja deonice Novi Beograd – Surčin autoputa "Miloš Veliki".

"Sve je mnogo bliže sada za ljude koji idu iz Novog Beograda, Zemuna... To su velike stvari za našu zemlju", rekao je Vučić. Vučić je istakao da je smanjen broj udesa na putu do Čačka od kada je otvoren auto-put Miloš Veliki. "Predstoje nam velika otvaranja. Očekujemo velika potpisivanja, idemo u velike nove investicije i puteve, jer za to ne možete dobiti značajnu podršku spolja", najavio je Vučić. "Dobićemo 300 do 500 miliona za lokalne puteve. Otvaramo za 20