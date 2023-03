"Od tri krvna suda, dva su mi bila zakrčena do 90 odsto": Voditelj za dlaku izbegao najgore - ugradili mu bajpas, evo kako je otkrio problem

Voditelj Zoran Pejić Peja pre dve nedelje imao je operaciju srca i hitno mu je ugrađen bajpas.

Kako lekari kažu, Peju je Bog sačuvao, jer je problem otkriven na redovnoj lekarskoj kontroli. - Otišao sam da se prekontrolišem u jednoj privatnoj klinici, samo zato što su mi bili sponzori u emisiji, inače nisam osećao da imam bilo kakav problem, naprotiv bio sam super. Ali pošto je to bio sistematski pregled, krenuo sam od jednog do drugog specijaliste, i tako mic po mic, stignem do kardiologa. Doktorka detaljno je sve pogledala i kaže mi sva ozbiljna da moram