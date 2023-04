Na današnji dan, 2. april

742 - Rođen je franački kralj Karlo Veliki, koji je od dolaska na presto 768. do smrti 814. proširio franačko carstvo od Severnog mora do Italije, i od Atlantika do Češke.

Krunisan je za cara 800. godine. 1725 - U Veneciji je rođen Djovani Djakomo Kazanova (Giovanni Giacomo Casanova). Tokom burnog života bio je učenik verske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar, a u istoriju je ušao kao neumorni ljubavnik. 1758 - Rođen je Džejms Monro (James Monroe), jedan od najaktivnijih političara u američkoj istoriji. Bio je predsednik SAD od 1817. do 1825. godine.