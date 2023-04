Nemojte da vas toplije vreme zavara, popodne nam stiže

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplije, prepodne suvo sa dužim sunčanim intervalima, a poslepodne kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnja temperatura iznosiće od 2 do 8, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni, na istoku povremeno i jak vetar. Tokom noći naoblačenje, na severu i zapadu mestimično sa kišom uz pojačanje severnog vetra. I u Beogradu danas promenljivo oblačno i toplije, pre podne suvo sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne u pojedinim delovima grada sa kratkotrajnom