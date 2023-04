"Ko će moj duševni bol da plati, što ja sedim pola sata u kolima? Još 1.600 evra..." Otkrivene poruke kriminalne grupe u Crnoj Gori koja je švercovala marihuanu preko granice sa BiH

Uhapšeni policijski komesar Dragan Kojović tražio je od organizatora kriminalne grupe da mu plate i za duševne bolove koje je, kako tvrdi, imao prilikom švercovanja marihuane.

- Ko će moj duševni bol da plati, što ja sedim pola sata u kolima? Još 1.600 za duševne bolove i patnju i sve ostale za***ancije - piše jednom od članova te kriminalne organizacije Kojović, kome je juče određen pritvor do 30 dana. To su samo neke od poruka koju su preko kriptovane Anom aplikacije međusobno razmenjivali pripadnici kriminalne organizacije čiji je navodno član i taj policijski komesar. On je lišen slobode pre tri dana u Bijelom Polju, po nalogu