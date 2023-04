Poturila Bilalu Brajloviću svinjetinu: Skandalozan potez zadrugarke u sred ramazanskog posta: "Kakvi ste prokletnici raspali"

U beloj kući često dolazi do sukoba između zadrugara, ali skandalozni potez Anite Stanojlović sve je ostavio bez teksta.

Naime, Anita je priznala Mikici Bojaniću, Milici Veselinović i Jovani Tomić Matoroj da je podmetnula Bilalu Brajloviću kiflice sa svinjskim mesom i to u vreme Ramazana. Aniti je to bilo veoma smešno, kao i Milici, dok su je Mikica i Matora bledo gledali. - Dao sam jednu pileću salamu jednom drugu, to je zbog tebe, nije da ga ja ne gotivim, ali to je zbog tebe - rekao je Mikica Milici. - Ja sam mu dala svinjsko - rekla je Anita i smejala se. - Dala sam mu kiflicu sa