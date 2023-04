Predsednik Vučić iz Verone odgovorio na napade: Kao pred Prvi svetski rat, Srbija im kriva za sve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Verone i govorio o susretima sa premijerkom Italije Meloni i šefom diplomatije Tajanijem, te podsetio na veliki biznis forum koji je nedavno sa Italijanima održan u Beogradu.

Predsednik Vučić je boravio u dvodnevnoj radnoj poseti Italiji, a sutra se vraća u Beograd. Na početku predsednik Srbije se osvrnuo na Međunarodni sajam vina u Veroni i kako se Srbija kotira na ovoj tradiconalnoj manifestaciji, gde je imao prilike da degustira i obiđe sve izlagače. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Ove su italijanske regije predstavljene, to ste mogli da vidite, oni imaju prva ili druga najbolja