Veje i u Beogradu: Do jutra se očekuje i do 20 centimetara snežnog pokrivača: Na snazi meteoalarm (video)

Nakon što je mećava pogodila planinske predele u Srbiji, sneg je počeo da veje i u Beogradu.

Kako su najavili meteorolozi, do jutra se očekuje da će snežni pokrivač u srpskoj prestonici doći i do 20 centimetara. - Umesto aprila u Beogradu, sneg u aprilu. Samo nam je još to trebalo - jedan je od komentara na Tviteru. Kako je ranije "Blic" pisao, na snazi je meteoalarm, zbog padavina koje su sve iznenadile, s obzirom na to da je početak aprila. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) izdali su upozorenje za 3. i 4. april za područje Beograda