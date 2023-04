(Video) "kada je počeo da me davi mislila sam da umirem, zabila sam mu kandže da oslepi": Milica Dabović je od dva muškarca trpela nasilje: "To je bilo tri puta gore, zlostavljanje i psihički teror"

Nekadašnja košarkašica Milica Dabović u emisiji Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" otvoreno govori o nasilju koje je pretpela od dva emotivna partnera od kojih je jedan otac njenog deteta.

Milica Dabović je tokom emisije pričala o tome da su kao porodica dosta oskudevali, a pomenula je i batine o kojima je govorila njena sestra ranije u medijima a koje su dobijali od oca, a onda i rekla da mu ništa ne zamera jer uvek sebi postavlja pitanje koji roditelj želi zlo svom detetu. Na to je profesorka doktorka Slavica Đukić Dejanović upitala: "A Stefanov otac"? - To me jako boli, prestala sam da pričam o tome, o nebitnim ljudima ne treba više da razgovaram.