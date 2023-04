Sjeverna Koreja prijeti da vježbe SAD i Južne Koreje vode do nuklearnog rata

Sjeverna Koreja u četvrtak je optužila SAD i Južnu Koreju za eskalaciju napetosti do ruba nuklearnog rata kroz njihove zajedničke vojne vježbe i obećala da će odgovoriti "ofenzivnom akcijom", javlja Reuters pozivajući se na državne izvore Sjeverne Koreje.

Bezobzirna vojna američka histerija sukobljavanja, kao i njihovih sljedbenika, protiv Demokratske Narodne Republike Koreje dovodi situaciju na Korejskom poluotoku do nepovratne katastrofe... do ruba nuklearnog rata, piše u tekstu na koji se poziva Reuters. Američke i južnokorejske snage provode niz godišnjih proljetnih vježbi od marta, uključujući zračne i pomorske vježbe u kojim su i američki nosač aviona i bombarderi B-1B i B-52. To su i njihove prve velike