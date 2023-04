Vučić o rastu plata i penzija: Evo koliko će iznositi prosečne zarade 2025. godine

Godine 2012. prosečna penzija je bila 203 evra, 2014. posle smanjenja je 192,5, danas je ona 323 evra. Tu računamo i socijalna davanja, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naveo da smo 2023. imali trostruku indeksaciju. Govoreći o uticaju inflacije Vučić je rekao da smo imali međugodišnju inflaciju od 11 odsto, a da su penzije povećane preko 20 odsto. - Ove 2023. godine završićemo godinu u novembru i decembru sa 387 evra prosečnom penzijom. U 2024. godini, imaćemo nešto manji rast i doći ćemo do između 424 i 434 evra prosečne penzije. U 2025. idemo na 450 evra prosečna penzija - rekao je on. Govoreći o rastu plata, Vučić je