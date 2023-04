U Srbiji danas kiša i kratkotrajni pljuskovi, na planinama sneg, uveče razvedravanje

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a uveče se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na planinama će padati sneg. Duvaće slab do umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od nule do pet stepeni, a najviša od devet do 13 stepeni. U Beogradu će ujutru biti maglovito, a tokom dana oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Najniža temperatura biće oko četiri stepena, a najviša oko 12.