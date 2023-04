Deda ubijene tinejdžerke u Ripnju tog jutra pio kafu sa osumnjičenim: "Odnosi su bili dobri, odvezao me do okretnice"

Deda ubijene tinejdžerke u Ripnju izjavio je da je tokom jutra pre zločina pio kafu sa osumnjičenim

Deda ubijene tinejdžerke u Ripnju izjavio je da je tokom jutra pre zločina pio kafu sa osumnjičenim Deda ubijene tinejdžerke u Ripnju, Nenad Petrović, izjavio je da je tog jutra pio kafu sa osumnjičenim za ovaj zločin i da ništa nije ukazivalo da će do njega doći. Naveo je da su odnosi sa osumnjičenim S. I. bili dobri. "Jutros smo pili kafu, on me odvezao do okretnice", naveo je on, dodajući da je zatim otišao za Beograd kod doktora. Kada se vratio, čuo je od