Bogdanović odličan – Hoksi iznenadili Majami VIDEO

Košarkaši Atlante plasirali su se prošle noći u plej-of NBA lige, pošto su na gostovanju savladali Majami sa 116:105.

Atlanta je već u prvoj četvrtini došla do dvocifrene prednosti, a u narednoj deonici stižu i do maksimalnih 63:39. Domaća ekipa je do kraja poluvremena smanjila na 65:50, dok su treću četvrtinu počeli serijom 16:6 i prišli na minus pet. Atlanta je ubrzo ponovo stigla do dvocifrene razlike i u nastavku bez većih problema slavila u plej-in duelu. Tre Jang je bio najefikasniji u Atlanti sa 25 poena, uz osam skokova i sedam asistencija, Dedžonte Marej je postigao 18