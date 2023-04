Rusija i Ukrajina: Srbija pristala da snabdeva Kijev oružjem, piše Rojters; Beograd demantuje

BBC News pre 1 sat

Srbija, jedina evropska zemlja, uz Belorusiju, koja je odbila da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, pristala je da snabde Kijev oružjem ili je već poslala oružje, navodi se u poverljivom dokumentu Pentagona, prenosi Rojters.

Dokument, skup odgovora evropskih vlada na molbe Ukrajine za vojno obučavanje i oružje, bio je među desetinama poverljivih dokumenata objavljenih na internetu poslednjih nedelja u onome što bi moglo da bude najozbiljnije curenje američkih tajni proteklih godina, navodi Rojters.

Nazvan „Evropa/Odgovor na tekući konflikt Rusije i Ukrajine", u dokumentu je lista stavova 38 evropskih vlada u odgovoru na molbe Ukrajine za vojnu pomoć.

Lista pokazuje da je Srbija odbila da obezbedi vežbe ukrajinskim snagama, ali se obavezala da će poslati oružje ili ga je već poslala.

Navodi se da Srbija ima političku volju i vojnu sposobnost da obezbedi oružje Ukrajini u budućnosti.

Ministar odbrane Miloš Vučević demantovao je navodna saznanja da je Srbija prodavala ili namerava da prodaje oružje Ukrajini.

Istakao je da „Srbija nije prodavala, niti će, oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta".

Vučević je agenciji Tanjug da je nekome očigledno cilj da destabilizuje Srbiju i da je uvuče u konflikt u kojem ne želi da učestvuje, preneo je RTS.

„Ako je ovaj dokument tačan, on ili pokazuje Vučićevu (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) dvoličnost u odnosu na Rusiju ili je pod ogromnim pritiskom Vašingtona da isporuči oružje Ukrajini", rekao je Januš Bugajski, stručnjak za istočnu Evropu iz Džejmstaun fondacije, instituta za spoljnu politiku.

Dokument je označen kao tajni i NOFORN (Not Releasable to Foreign Nationals), što znači da zabranjuje njegovu distribuciju stranim obaveštajnim službama i vojskama.

Datiran je na 2. mart i ima pečat kancelarije Združenih načelnika štabova.

Rojters nije mogao nezavisno da proveri autentičnost dokumenta.

Kabinet predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Ambasada Ukrajine nisu odmah odgovorili na pitanja Rojtersa, kao ni Pentagon, koji je prethodno odbio da komentariše procurela dokumenta.

Američko Ministarstvo pravde istražuje curenje, dok Pentagon procenjuje štetu nanetu nacionalnoj bezbednosti SAD.

Vučićeva vlada je deklarativno zauzela neutralan stav prema ratu u Ukrajini, uprkos dubokim istorijskim, ekonomskim i kulturnim vezama zemlje sa Rusijom, navodi Rojters.

Srbija je glasala za nekoliko rezolucije Ujedinjenih nacija u kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu i zalaže za za poštovanje međunarodnog prava i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih međunarodno priznatih država.

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević demantovao je navode da Srbija izvozi oružje bilo kojoj od zaraćenih strana, a takođe je ogradio poteze države od poslovanja privatnih kompanija.

„Da li privatne kompanije kupuju na trećim tržištima i prodaju kompanijama u nekim drugim državama, to nije pitanje za Srbiju - to je međunarodna trgovina. Za nas to može da bude interesantno obaveštajno u smislu informacija, a ne zakonske obavezne ili regulative", rekao je 27. februara.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija nije prodala nijedan komad oružja ili municije ni Ukrajini ni Rusiji.

„Nismo prodali nijedan komad oružja, oruđa ni municije, ni Rusiji ni Ukrajini. Imamo dozvoljene korisnike 'end juzere' i samo njima izvozimo", izjavio je Vučić, prenela je Radio-televizija Srbije.

