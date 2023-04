Njujork: Dvoje dece stradalo u požaru koji je izazvao e-bicikl, u 2023. već bilo 59 takvih požara

Električni bicikl sa litijum-jonskom baterijom okrivljen je za požar u Njujorku u kojem je poginulo dvoje dece, a iskakanjem kroz prozor s prvog sprata zgrade spasla su se četiri člana porodice.

To je najnoviji u nizu požara u tom gradu povezanih sa e-biciklima. Iako su vatrogasci za samo tri minuta stigli do kuće, oni kažu da zbog uobičajeno brzog širenja požara na e-biciklima i zbog toga jer je taj koji se zapalio bio povezan na punjač kod ulaza u malu zgradu s nekoliko stanova, žrtve "nisu imale priliku da izađu iz zgrade" s obzirom da se jaka vatra brzo popela do stana na prvom spratu. "Način na koji gore ovi požari na e-biciklima, to je kao eksplozija