Profesor misteriozno nestao, tražili ga 2 godine: Njegov auto izvučen iz močvare, u njemu bilo i telo

Dobrovoljci su za vikend konačno uspeli da lociraju automobil

Bob Heika iz Floride vozio se kući u ranim jutarnjim satima 25. oktobra 2020. godine i od tada mu se gubi svaki trag. Ovaj 70-godišnji profesor srednje škole na Floridi živeo je sam, tako da niko nije znao da je nestao sve do sledećeg jutra kada se nije pojavio na poslu, što nikada do tada nije uradio, a da se nije javio. Uprkos masovnoj potrazi, policija nije mogla da shvati šta se desilo sa Heikom niti gde se on nalazi. Njegova porodica više od dve i po godine