Autobus pun đaka probio bankinu na auto-putu Beograd - Niš: Vozač povređen, đaci bezbedni

Na auto-putu Beograd-Niš, kod isključenja Batočina, dogodila se saobraćajna nezgoda kada je autobus koji je prevozio niške gimnazijalce probio bankinu.

Kako je nezvanično rečeno za portal Nova S, vozilo se oko 14.20 kretalo u smeru ka Nišu kada je vozač, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu i skrenuo u levo. Autobus je probio zaštitnu ogradu, ali nije prešao u suprotan smer. Prema prvim informacijama, povređen je samo vozač autobusa, ali stepen njegovih povreda nije poznat.