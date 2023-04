"Sve je ok": Berluskoni pušten sa intenzivne nege, ali se i dalje nalazi u bolnici

Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni, koji boluje od hronične leukemije, pušten je sa odeljenja za intenzivnu negu, ali se i dalje nalazi u bolnici u Milanu, gde se leči od infekcije pluća, izjavio je danas njegov brat Paolo Berluskoni.

"Sve je ok, on je van intenzivne nege", prenosi milanski list Korijere dela Sera da je rekao Paolo Berluskoni pre nego što je obišao svog 86-godišnjeg brata u bolnici. Iz bolnice su odbili da komentarišu ove navode, ali su poručili da će sutra objaviti medicinski bilten o Berluskonijevom stanju, navodi AP. Berluskoni je 5. aprila primljen u bolnicu zbog upale pluća, a tokom hospitalizacije njegovi lekari su otkrili da on boluje od hronične leukemije. (Tanjug)