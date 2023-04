Lajović objasnio razliku između Đokovića i "klinaca"

Srpski teniser Dušan Lajović izneo je utiske posle plasmana u drugo kolo Srpska opena u Banjaluci.

On je savladao zemljaka Filipa Krajinovića, 74. na listi, posle tri seta – 6:2, 4:6, 6:4. Meč je počeo u ponedeljak, ali je zbog kiše prekinut početkom trećeg seta i pomeren za utorak. "Iskreno, ni meni ne odgovaraju ovi uslovi. Volim kad ima sunca, lopta više skače i mogu da menjam ritam. Danas je presudilo to što sam u boljoj formi. On se malo muči sa tenisom. Nije imao nikada u karijeri tako dug period da traži igru. Nadam se da će se vratiti na pravi put. Kada