Mask pokreće TruthGPT - veštačku inteligenciju koja traži istinu

Ilon Mask rekao je da će pokrenuti veštačku inteligenciju (AI) koju naziva "TruthGPT".

Maskov plan je, kako prenosi Rojters, očigledan izazov za "ChatGPT", popularni četbot kompanije "OpenAI". "Pokrenuću nešto što zovem 'TruthGPT' ili veštačku inteligenciju koja traži istinu i koja pokušava da razume prirodu univerzuma", rekao je Mask u intervjuu za Foks njuz. On je dodao da smatra da bi to mogao da bude najbolji put ka sigurnosti, "u smislu da postoji AI kome je stalo do shvatanja univerzuma, i koji neće uništiti čovečanstvo, jer smo mi, ljudi,