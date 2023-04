U Srbiji danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom.

Lokalni kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, u istočnoj Srbiji ujutro i pre podne ponegde jak. Krajem dana vetar u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, najviša od 13 do 16 stepeni Celzijusa. U sredu se u Srbiji očekuju kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom južno od Save i Dunava, dok će od četvrtka do kraja sedmice padavine biti