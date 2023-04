Uživo, Đoković - van Aš: Nestvarno! Ovo zaista niko nije očekivao

TREĆEG dana takmičenja na Srpska openu na terenu je i Novak Đoković. Protivnik mu je mladi Francuz koji je priredio senzaciju Luk van Aš, a prenos ovog meča možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: EPA TAJ-BREJK - Đković je došao do prvog poena u taj-brejku. Odgovorio je rival, delovalo je da je Novak malo požurio - 1:1. Došao je potom do mini-brejka Srbin, a koliko mu je značio najbolje govori krik koji je ispustio nakon dobijanja poena.Stiže Nole brzo i do 3:1, potom vezuje rival tri poena i vodi 3:4. 6:6 - Do brejk lopte došao je Đoković. Velika borba viđena je u 12. gemu. Obojica su igrali na granici svojih mogućnosti, vraćali neverovatne lopte.