Dečak povređen u školskom dvorištu, muškarac uboden na parkingu

Sinoć je u centru Beograda dečak teže povređen u školskom dvorištu, a u Zemunu je muškarac zadobio teže povrede ubadanjem oštrim predmetom, rečeno je za Tanjug u Hitnoj pomoći.

U Kosovskoj ulici 19, u OŠ „Drinka Pavlović”, dečak (14), teže je povređen sinoć oko 19:20 časova kada je na njega pala konstrukcija gola u školskom dvorištu i on je prevezen u Urgentni centar. U ulici Batajnički drum 12 sinoć u 22:10 časova, muškarac (47) teže je povređen oštrim predmetom na parkingu, i on je prevezen u dežurnu zdravstvenu ustanovu. Tokom noći dogodile su se i dve saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene i one su takođe prevezene