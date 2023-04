Hapšenje zbog razbojništva, presreo trinaestogodišnjaka

Pripadnici MUP-a u Subotici uhapsili su S. B. (28) iz Subotice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

On se sumnjiči da je pre dva dana na periferiji grada presreo trinaestogodišnjaka i uz pretnju da će ga napasti, uzeo mu mobilni telefon. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.