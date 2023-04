U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, temperatura do 22 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša i kratkotrajni lokalni pljuskovi ponegde praćeni grmljavinom povremeno se očekuju na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od pet stepeni do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo. Jutarnja temperatura biće od šest stepeni do devet, a najviša dnevna oko 21 stepen.