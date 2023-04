"Granit 2023": Prikaz sposobnosti VS - migovi, dronovi, superpume, Mi-35, mistral, PASARS

Vojska Srbije prikazaće na aerodromu u Batajnici novu opremu i veštine svojih pripadnika. Kapije aerodroma otvorene su za građane od 9.00 do 15.00 časova, a prenos predstavljanja sposobnosti Vojske Srbije pod nazivom "Granit 2023" gledaoci mogu od 10.50 pratiti na Prvom programu RTS-a.

09:09 Otvorene kapije vojnog aerodroma u Batajnici do 15 časova Vojska Srbije prikazaće danas na aerodromu u Batajnici novu opremu i veštine svojih pripadnika. Kapije aerodroma otvorene su za građane od 9 do 15 časova. 09:07 Vučić sa Orbanom na prikazu sposobnosti VS u Batajnici Mađarski premijer Viktor Orban sa predsednikom Aleksandrom Vučićem prisustvuje prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Granit" na vojnom aerodormu u Batajnici.