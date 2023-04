Prigožin: Ukrajina neće skoro krenuti u kontraofanzivu, zbog blata i bljuzgavice

MOSKVA - Ukrajinska vojska će na kraju izvesti kontraofanzivu, ali je malo verovatno da će se u nju upustiti sada, u uslovima bljuzgavice i blata, izjavio je danas komandant i osnivač ruske paravojne formacije Jevgenij Prigožin.

"Ofanziva se sada ne može pokrenuti iz sasvim razumljivih razloga - usred strašne bljuzgavice i blata. Ovuda se ne mogu slobodno kretati ni kamioni, a kamoli teška vozila i tenkovi. Trebaće desetak dana da se zemlja osuši", rekao je on. On je dodao da ne zna kada će Ukrajina krenuti u napad, ali da je činjenica da će do njega doći, preneo je TASS. ''Zato moramo biti 100 odsto spremni, da se ne bi ponovila 1941.'', rekao je Prigožin.