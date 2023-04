Izbori na severu Kosova: Veoma niska izlaznost do 15 časova, na nivou greške

Na severu Kosova jutros je počelo glasanje na vanrednim izborima za gradonačelnike četiri opštine – Severne Mitrovice, Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka, kao i na prevremenim izborima za skupštine opštine Zvečan i Leposavić.

Izlaznost do 15 časova bila je veoma niska, u Leposaviću ispod 1 odsto, u Zubinom Potoku 3,6 odsto, Zvečanu 2,07 odsto i Severnoj Mitrovici oko 3,3 odsto, javlja reporter N1 sa lica mesta. Centralna izborna komisija (CIK) u 15.30 časova je izašla sa novim podacima o izlaznosti. Portparol CIK Valjmir Eljezi saopštio je da je do 15 časova izlaznost birača bila oko 2,4 odsto, kao i da proces protiče bez ikakvih prepreka, prenosi Kosovo onlajn. Do 15 časova svoje