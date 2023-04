MUP: Uhapšen muškarac iz okoline Žitišta zbog pokušaja ubistva nevenčane supruge

Zrenjaninska policija uhapsila je J.V. (26) iz okoline Žitišta, zbog sumnje da je puškom ranio 20-godišnju bivšu nevenčanu suprugu, a potom pobegao, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Napad se dogodio sinoć na ulici u naseljenom mestu u okolini Žitišta, a on je osumnjičen za ubistvo u pokušaju i nelegalno posedovanje oružja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će sa krivičnom prijavom biti izveden pred Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu. Vanbračni partner nožem ubio ženu u Jarsenovu kod Leskovca