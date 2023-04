Šef španske diplomatije: Ne prihvatamo kosovske pasoše

Šef španske diplomatije Hose Manuel Albares potvrdio je da će Španija biti jedina država u šengenskom prostoru koja neće prihvatiti pasoše tzv. Kosova, uprkos liberalizaciji viznog režima.

Albares je, posle sastanka sa šefom nemačke diplomatije u Berlinu, rekao da Španija ima svoju politiku nepriznavanja Kosova, a to uključuje i nepriznavanje pasoša. "Španija ima svoju politiku nepriznavanja Kosova, a to uključuje i nepriznavanje kosovskog pasoša, kao što smo dosledno činili do sada", rekao je Albares. Brisel je u petak najavio da će španska vlada biti jedina u šengenskom prostoru koja neće primeniti izuzeće od viza za tzv. Kosovo, uredbu koju je ove