Rusija i Ukrajina: Ukrajinci dronovima napali rusku flotu na Krimu, sin portparola Kremlja kaže da se borio sa Vagnerovcima

Rat u Ukrajini ušao je u 27. mesec, sa desetinama hiljada mrtvih, kako civila tako i vojnika na obe strane, uništenim gradovima i infrastrukturom, a i dalje nema nikakvih naznaka da će uskoro početi mirovni pregovori.

Ukrajinci su u ponedeljak rano ujutro dronovima napali rusku flotu kod Sevastopolja na Krimu, ali Rusi tvrde da su odbili atak.

Uporedo sa tim napadima, već 14 meseci traje i borba za Bahmut u Dopnbasu, koja se pretvorila u najkrvaviju od početka rata.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su njene snage zauzele još dve teritorije u Bahmutu, dok pokušavaju da zauzmu ceo grad.

Dan ranije, Rusija je u poslednja 24 sata granatirala oblasti oko gradova Herson i Harkov.

Istovremeno, Evropska unija priprema novi paket sankcija kako Rusija ne bi mogla da zaobilazi postojeća ograničenja, prenosi Blumberg.

Šef vojne obaveštajne službe Ukrajine najavljuje veliku bitku ove godine

Postoji samo jedan način da se okonča rat - vraćanjem teritorije Ukrajine u granice iz 1991. godine, rekao je Kiril Budanov, načelnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, u intervjuu za RBK-Ukrajina.

Prema njegovom mišljenju, to može da se desi već ove godine.

Komentarišući izveštaje o predstojećoj kontraofanzivi Oružanih snaga Ukrajine, on je najavio „značajnu bitku u bliskoj budućnosti".

„Približavamo se značajnoj borbi za savremenu istoriju Ukrajine. Ovo je činjenica, svi to razumeju. Kada počne, ovo je misterija. Ali svi razumeju da se tome približavamo", rekao je on.

„Činjenica da se svi spremaju [za kontraofanzivu]. Šta će biti rezultat - videćemo. Mislim da ćemo vratiti značajne teritorije", rekao je on bez ulaženja u detalje.

Komentarišući posete ruskog predsednika okupiranim teritorijama Ukrajine prikazane na ruskoj televiziji, Budanov smatra da je to bio Putinov dvojnik.

„Postoji određeni protokol za svako njegovo putovanje, koji oni nikada ne krše, a ovog puta, recimo, nije bilo pratnje aviona. Bilo je rupa u organizaciji posete", tvrdi šef vojne obaveštajne ukrajinske službe.

Dan 425.

Ruska flota odbila ukrajinski napad dronovima na njenu flotu u Sevastopolju

Ukrajina kaže da se najteže bitke i dalje vode oko gradova Bahmut i Marinka

Evropska unija priprema novi paket sankcija Rusiji

Zelenski uveo nova pravila za dobijanje ukrajinskog državljanstva

Američki ministar odbrane tvrdi da je proširenje NATO rezultat ruskog napada na Ukrajinu

Članice NATO saglasne da Ukrajina bude primljena u alijansu, kaže generalni sekretar ovog pakta Jens Stoltenberg

Rusija proteruje nemačke diplomate iz zemlje

Zelenski uveo sankcije ruskim oligarsima i doneo zakon o zabrani simbola i toponima povezanih sa ruskom imperijalističkom politikom

Sin portparola Kremlja tvrdi da se borio u Ukrajini kao pripadnik Vagnera

RT screenshot Nikolaj Peskov

Sin portparola Kremlja Dmitrija Peskova, 33-godišnji Nikolaj, kaže da je skoro šest meseci služio u grupi Vagnerovih plaćenika u Ukrajini.

„To je bila moja dužnost... Nisam mogao da sedim sa strane i gledam kako prijatelji i drugi odlaze tamo", rekao je Nikolaj.

Vagner se u Rusiji naziva „privatnom vojnom kompanijom", a u zapadnim medijima se njegovi pripadnici dovode u vezu sa navodnim ratnim zločinima u Ukrajini.

Jevgenij Prigožin, šef Vagnera, regrutovao je hiljade osuđenika iz zatvora, obećavajući im oprost za krivična dela.

BBC nije mogao da potvrdi tvrdnju sina Dmitrija Peskova o ratovanju u Ukrajini kao pripadnik Vagnera.

Nikolaj Peskov je poznat kao i Nikolaj Čols i tečno govori engleski, pošto je kao mladić proveo nekoliko godina u Londonu.

Radio je kao dopisnik ruskog državnog emitera Raša tudej.

I on i njegov otac su pod američkim sankcijama.

U intervjuu prokremaljskom dnevniku Komsomolskaja Pravda, on je rekao da je bila njegova lična odluka da se pridruži Vagneru, ali nije znao kako to da uradi, „pa sam morao da se obratim tati... i on mi je pomogao".

Ovo je redak slučaj da se pripadnik ruske elite odluči da se pridruži grupi - mnogi su otišli ​​u inostranstvo da bi izbegli regrutaciju u redovnu vojsku.

Rekao je da je koristio lažnu ličnu kartu kako drugi pripadnici Vagnera ne bi saznali za njegove veze u Kremlju.

U intervjuu nije otkrio šifrovano ime jer će, kako je rekao, možda morati ponovo da ga upotrebi.

Dmitrij Peskov odbio je da komentariše učešće sina u redovima Vagnera.

„On je svojevremeno služio u oružanim snagama... Sada je doneo takvu odluku. Da, zaista, učestvovao je u Specijalnoj vojnoj operaciji (kako Kremlj naziva rat u Ukrajini). Ne bih želeo više da govorim o tome", rekao je portparol Kremlja.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine: Najteže bitke se vode za Bahmut i Marinku

U subotu su ruske trupe ispalile tri rakete i oko 20 granata iz višecevnih raketnih bacača i izvele 24 vazdušna napada, navodi se u izveštaju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Među civilnim stanovništvom ima mrtvih i ranjenih, uništene su i oštećene privatne kuće i druga civilna infrastruktura.

Verovatnoća raketnih i vazdušnih napada širom Ukrajine ostaje prilično visoka.

Ruske trupe najveće napore usmeravaju na izvođenje ofanzivnih akcija na gradove Bahmut, Avdijevku i Marinku.

Oko 40 neprijateljskih napada je sprečeno u tim oblastima.

Najžešće borbe se nastavljaju za Bahmut i Marinku, navode.

Zelenski uveo nova pravila za dobijanje ukrajinskog državljanstva

Vladimir Zelenski, predsednik Ukrajine, potpisao je zakon kojim se menjaju pravila za dobijanje ukrajinskog državljanstva.

Od sada će za to morati da se polažu ispiti iz poznavanja ukrajinskog jezika, istorije i ustava.

Getty Images

Dan ranije, Zelenski je potpisao zakon kojim se zabranjuje „propaganda ruske imperijalističke politike u Ukrajini i dekolonizuju se toponimi".

Svi simboli i nazivi geografskih predela povezani sa Rusijom su sada zabranjeni u Ukrajini.

Zabranom su obuhvaćeni i zvanični simboli Rusije, kako se navodi, ali i istorijske ličnosti koje su vodile Rusiju i podržavale imperijalističku propagandu.

Izuzeti su jedino ruski simboli na objektima koji su na listi svetske baštine ili u privatnim zbirkama.

Zelenski je, takođe, uveo nove sankcije protiv ruskih oligarha, stranaka i kompanija.

Blumberg: EU sprema novi paket sankcija Rusiji

EU priprema 11. paket sankcija kojima nastoji da onemogući Rusiji da zaobilazi postojeća ograničenja, navodi Blumberg.

Međutim, ovu odluku bi trebalo da podrže sve članice EU, kako bi stupila na snagu.

EU će zabraniti prenos robe preko ruske teritorije.

Zabrana tranzita odnosiće se na raznu tehnologiju i robu, ali i na nekoliko vrsta vozila.

Paketom sankcija EU želi da zatvori rupe u dosadašnjim ograničenjima, a u tome će im pomoći i kompanije iz drugih zemalja.

