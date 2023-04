Petar Petković: Od 45.095 ljudi, izašlo je i glasalo 1.566 Albanaca i 13 lica srpske nacionalnosti

Od ukupnog broja upisanih birača na severu Kosova, a to je 45.095 ljudi, izašlo je i glasalo 1.566 Albanaca i 13 lica srpske nacionalnosti, rekao je Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM nakon zatvaranja biračkih mesta na izborima održanim u četiri opštine na severu Kosova.

Prema njegovim rečima, to je 3,47 odsto glasova. – Kada to upredimo sa izborima iz 2021. vidi se da je tada za Srpsku listu glasalo više od 10. 833 birača, a bilo je tada 1.056 albanskih glasova. Sada je u Severnoj Mitrovici glasalo 832 lica albanske nacionalnosti – naveo je on. Izbori na severu Kosova: Zatvaraju se birališta, izlaznost na nivou greške Kako je dodao, od ovih 13 lica srpske nacionalnosti koji su glasali dvoje je glasalo u Kosovskoj Mitrovici, 7 u