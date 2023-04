Grujičić: ‘Diskutabilno’ eliminisanje liste čekanja na operecije u UKC u Nišu

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da je eliminisanje liste čekanja za operacije u UKC Niš, na kome su lekari mesecima radili vikendom bez novčane nadoknade, "diskutabilno" jer su oni od ozbiljnih kardiohirurških operacija uradili - šezdesetak.

"Za to vreme, Dedinje je uradilo 702 - radnim danom, kardiohirurgija KCS (Klinički centar Srbije) uradila je oko 400 operacija, za to vreme Institut za kardiovaskularne bolesti u Kamenici uradio je preko 300 operacija, tako da je to sklanjanje sa liste čekanja vrlo diskutabilno", rekla je Grujičić za današnje izdanje "Blica". Dodala je da protiv lekara u Nišu nema ništa i da pozdravlja njihov entuzijazam, ali da su cifre obavljenih operacija na drugim klinikama u